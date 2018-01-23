外界襲擊頻繁 聯合國：維和部隊應加強武裝

聯合國新的報告指出，聯合國應加強訓練與提升武裝配備。圖為聯合國官員慰問受傷的維和部隊成員。（資料照，法新社）

2018-01-23 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國一份新出爐的報告指出，聯合國的旗幟已不再能保障維和部隊的安全，聯合國應轉變運作模式，加強部署前的訓練與提升武裝配備水平。

據外電報導，自1948年以來，逾3500多人在聯合國維和行動中喪命，其中943人死因為外部主動的襲擊。但近5年傷亡人數暴增，肇因外部主動襲擊事件的死亡人數高達195人，超過歷史上其他5年。因此聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）於去年11月任命團隊進入襲擊事件頻繁的非洲調查，以確定聯合國維和部隊頻受外界襲擊的原因，與如何減少這些傷亡。

調查報告中指出，非洲的勢力往往不了解除武力之外的語言，因此要遏止這些襲擊，聯合國必須採取積極措施防禦。報告亦針對如何提升維和部隊安全作了詳盡的分析，指出維和部隊應加強4大項目：「改變心態，使維和人員能主動意識到風險，並有權主動阻止、預防和應對襲擊」、「加強訓練與提升裝備」、「使用新的追蹤系統」、「加強責任制，決定行動的人必須為行動的傷亡負責」。

對此聯合國維和部門也已建立行動規畫執行報告中的建議，將側重於3大領域，行動與心態、實體配備提升、總部與第一線後勤問題。