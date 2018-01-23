加州父母禁錮13子女...「微笑全家福」看出駭人端倪

在這張全家福中，子女衣服胸前印有號碼，分別是「1號東西」、「2號東西」，依年齡類推。（圖翻攝自Tom Cleary推特）

2018-01-23 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州的特賓夫婦，15日因涉嫌虐待兒童被捕，他們將13名子女用鐵鍊禁錮在黑暗、惡臭的房間中。近日有心理學家表示，可以從一張微笑的全家福中，察覺恐怖端倪。

57歲的特賓（David Allen Turpin）與49歲妻子安娜（Louise Anna Turpin）被檢方指控犯下12項酷刑罪、12項非法禁錮罪、6項虐待兒童罪和6項虐待無自理能力的成年人罪，若所有罪名成立，將面臨94年的牢獄之災，兩人卻在18日開庭時，否認上述罪刑。

英國《獨立報》報導，犯罪心理學家肯特（David Canter）從一張看似和樂的全家福看出恐怖陰暗面，他表示，這張照片中，全家人皆身穿紅色上衣和牛仔褲，子女的衣服按照年齡大小，分別寫著「1號東西」、「2號東西」，似乎將子女視為自己的附屬品。

肯特指出，從特賓夫婦在社群網站上PO出的照片，發現全家常穿一樣的衣服入鏡，夫婦甚至會為子女量身訂做相同款式的衣服，有可能是將子女視為裝飾品的一種特徵。

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