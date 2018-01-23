習近平想成為世界領導者 專家：有雄心沒能力

2018-01-23 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約上週舉行一場有關中國崛起的研討會，邀集數名專家學者到場討論。他們認為，中國國家主席習近平雖有領導世界的雄心壯志，但卻沒有足夠的能力。

根據《美國之音》報導，中國官媒《人民日報》日前發表專文，稱隨著世界局勢的快速變化，「世界從來沒有如此關注中國、需要中國」。美國外交關係協會任易明指出，從中國自家門口的危機，以及像是緬甸65萬羅辛亞人難民議題，中國在國際舞台上都沒有主動表態「這是我們必須解決的危機」，相較下，德國和加拿大在這方面更具有領導風範。

此外，任易明說，即使是鄰近如在中國門口的朝鮮半島核危機，中國的反應也有限；在氣候變化議題上，始終不知道什麼時候才要展開新的談判，有的僅是一帶一路、亞投行這些中國國內經濟需要，也較為容易的方案。

紐約時報記者傅才德（Mike Forsythe）則說，中國的列寧主義體制模式對全球仍缺乏吸引力，即使中國砸下大筆金錢發展軟實力，也一樣難以籠絡人心。他舉例，從台灣的太陽花和香港的雨傘運動，證明了中國政權沒有贏得台港年輕人的心，且在統一台灣上，「中國比以往任何時候都更遙遠了」。傅才德認為，唯一能達成的方式就是軍事行動，但屆時將是一場全球性的災難。