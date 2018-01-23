英網紅求「免錢住宿」 遭老闆霸氣回絕

艾莉在Youtube上有8.6萬個追蹤者。（圖擷取自IG）

2018-01-23 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名22歲的網紅艾莉（Elle Darby），日前向一間位於愛爾蘭都柏林的高級飯店提出合作要求，希望飯店提供她免費住宿，她也會藉此幫飯店宣傳，提升住房率，未料卻被飯店直接在臉書打臉，公開回絕。

綜合外媒報導，艾莉日前寫信給白麋鹿飯店（The White Moose Café and Charleville Lodge Hotel），表示自己在YouTuube及IG擁有上萬名粉絲，她計畫2月與男友前往都柏林共度情人節，想利用自己的影響力幫飯店宣傳，希望對方能提供免費住宿的機會。她也在去年和美國佛州奧蘭多的環球影城合作，成效頗佳，對自己的影響力很有信心。

未料老闆史騰森（Paul Stenson）卻直接在臉書PO出艾莉寄的信，回應「答案是不行！」，霸氣寫道「提出這種要求想必需要很大勇氣，但若我讓妳用一支影片換免費住宿，那員工的薪水該由誰來支付？」，史騰森還說，飯店和相關企業的粉專人數加總後比艾利的粉絲多，建議她乖乖付錢。

艾利事後無奈表示，不認為有做錯任何事，雖然飯店並未將她的名字公開，她卻對飯店的回應感到受傷，還收到許多負評，認為這是一種網路霸凌。另一方面，飯店也收到不少批評，對此史騰森淡定表示「網紅的特殊待遇感真的太強，決定禁止所有部落客來店入住。」

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