爆笑街訪！ 問川普執政感想 小朋友：我不想被核彈炸...

小朋友模仿川普的說話方式相當維妙維肖。（圖翻攝自影片）

2018-01-23 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普執政滿1週年，目前支持率為37％，而為了跳脫大人的民調思維，美國有脫口秀節目突發奇想，上街採訪小朋友們，請教他們對於川普執政1年來的感想。想不到每個小朋友都很有想法，要川普不要再挑釁北韓，因為自己「不想被核彈炸」，而且每個人都宛如「川普上身」，將川普的神韻模仿得淋漓盡致。

美國知名脫口秀《吉米基墨脫口秀》（Jimmy Kimmel Live）上街採訪小朋友，對於川普1年來的表現感想如何，有小女孩表示反感，「不好，因為他想在美國與墨西哥中間蓋一道牆，但我還挺愛去墨西哥的」，但另一名小男孩覺得他做得「很棒」，因為川普「拯救了世界」，至於拯救世界免於什麼？小男孩則淡定回答，「讓世界免於平靜。」

而面對性格鮮明的川普，小朋友則毫不客氣踩他的痛處，例如說他「手指很短，橘色的臉」、「我覺得他頭髮很酷，但我的比較酷」，但川普過去就曾以手的大小暗喻性器官大小，並稱自己「沒有這方面問題」，另外也相當忌諱別人開他頭髮的玩笑。除此之外，面對喜歡幫人取綽號的川普，小朋友則叫他：「屎臉（poopface）」、「小手哥」、「奇多」。

而對於川普的感想，有小朋友覺得川普都對別人不友善，「所以我不覺得他聰明」，還有小朋友希望川普可以停止威脅北韓，「因為我不想被核彈炸...」。最後被問到是否能模仿川普時，所有靦腆的小朋友立即宛如川普附身，比起手勢、嘟起嘴巴模仿川普的台詞，連含糊不清的發音都模仿到位，「我們會蓋一道牆，一道很～大的牆」、「那絕對會很棒～」、「支那、支那、中國（Shina、Shina、China）」、「你被開除了！」