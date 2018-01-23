台男瀑布溺斃 澳女GoPro意外拍到落水瞬間

澳洲一名24歲女子貝婷（Anneka Bading），上週六到麥肯齊瀑布遊玩時，自拍時意外拍下一名台灣籍男子落水中溺斃的畫面。（圖擷取自Anneka Bading臉書）

2018-01-23 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名24歲女子貝婷（Anneka Bading），上週六到麥肯齊瀑布（Mackenzie Falls）遊玩時，自拍時意外拍下一名台灣籍男子落水溺斃的畫面。

綜合媒體報導，20日貝婷與友人到格蘭坪國家公園（Grampians National Park）的麥肯齊瀑布（Mackenzie Falls）下戲水，她在使用GoPro攝影機自拍時，意外拍到一名台灣籍男子從瀑布旁岩石上滑倒跌落水底的畫面，眾人前往急救，期間還有一名少女搶走她手中的自拍棒試圖救人，但最後台籍男子仍不治喪生。

貝婷表示，一群人站在瀑布旁的岩石上玩耍，甚至幾乎沒有下水，那名男子可能是不慎滑倒跌入水中。貝婷說，她當時正在欣賞周圍的風景，突然聽見一陣尖叫，一開始不知道發生什麼事，還以為水裡什麼東西，只看見他們手指著水裡。

當時救生員試圖下水救援，但水太深、壓力也太大，最終無功而返，也勸其他人不要冒險搶救。貝婷指出，當時她想打電話報警，但該區域沒有手機訊號，她先爬上1公里的陡峭階梯，再開車10分鐘後，手機才有訊號能夠報警，而救援人員直到隔日才尋獲該男子屍體。

該男子年齡28歲，是居住在澳洲的台灣人，他當時與4名友人到麥肯齊瀑布。《中時電子報》報導，我駐澳洲墨爾本辦事處副處長已證實這項消息，但不願透露其他細節。