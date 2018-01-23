她以為能變模特兒 3年慘遭公司逼拍55片AV！

一名東京20多歲女子A（化名）最近出面指控，自己遭到無良公司逼拍A片，3年內共被迫拍了55部AV。（圖擷自每日新聞）

2018-01-23 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕強逼拍AV！日本《每日新聞》報導，一名東京20多歲女子A（化名）最近出面指控，自己遭到無良公司逼拍A片，3年內共被迫拍了55部AV，日本警視廳已將AV製作公司社長、經紀公司主管等3人逮捕。

報導指出，A女5年前在東京澀谷街頭遇到星探搭訕，當時被告知可以成為模特兒，A女認為結婚搬到東京後，終於可以實現星夢，因此接受星探提意去面試，不料卻是一連串惡夢的開始。

A女通過面試後先到新宿的事務所報到，當場被告知工作不是模特兒，而是拍攝A片，當時工作人員不斷洗腦，「想成名的話就要從AV開始」、「某某女星以前也拍過AV」，2小時候A女最終仍簽下契約書。

她表示，拍攝一部片只能拿3萬日圓（約新台幣7900元）的酬勞，但公司會用洗腦方式，讓她無法拒絕拍攝，直到去年得知有支援團體在幫助遭強拍AV的受害女性，才願意出面指控AV公司惡行。

A女已請律師向影片發布商，提出將她拍過作品刪除的要求，不過雖然已將影片刪除，但部分作品被轉到國外仍難以制止。A女感嘆「拍AV讓我心靈受創，影片也在網路流傳，傷口跟資料都沒辦法完全消除了」。