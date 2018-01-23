美國鑽井平台爆炸 5人失蹤

2018-01-23 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州當地時間週一上午8點45分，發生天然氣井平台的鑽井機爆炸意外，警方出動直升機救援，17人獲救，5人失蹤。

昆頓市西部由「紅山能源」公司運營（Red Mountain）的鑽井機爆炸引發大火，當地電視台畫面顯現天然氣井井架被熊熊大火燒得倒塌、扭轉，數根鑽管散落在一邊，猛烈火勢上竄5層樓高，消防員試圖用硝酸甘油滅火。

爆炸發生時有20多人在平台上作業，而該鑽井平台數週前剛建成。救災單位表示，必須等火勢撲滅之後，調查人員才能進到爆炸現場，在此之前無法確認死亡人數。