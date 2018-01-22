自由女神像火炬重燃！美聯邦政府停擺 紐約州接手

紐約州自掏腰包重燃自由女神火炬，在夜空中亮起微微火光。（路透）

2018-01-22 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院因未在期限前通過臨時預算法案，導致聯邦政府被迫停擺，紐約自由女神像（Statue Of Liberty）也暫時關閉，所幸已於當地時間週一重啟。紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）表示，自由女神所在的自由島（Liberty Island），和附近艾力斯島（Ellis Island）對觀光旅遊業至關重要，「不會讓自由的火炬熄滅。」

總統川普上任一週年，但因國會預算案僵持不下，聯邦政府已停擺48小時，共和黨與民主黨兩黨議員目前仍無和解跡象。由於缺乏撥款，自由女神像、艾利斯島、美國獨立紀念堂、自由鐘、國家動物園等等觀光勝地都停止見客。

據《travel weekly》雜誌報導，庫莫昨日在推特上表示：「自由女神像不僅止於帶動經濟，更象徵著紐約的精神與價值觀，她（自由女神）所傳達的訊息從來沒有像今日這般重要。」、「我們不會袖手旁觀，讓象徵自由與機會的燈火熄滅。」

因此紐約政府在預算下來前，州政府會自掏腰包每日拿出6.5萬美元（約新台幣190萬元）保持開放女神聖火光輝，維持公園的開放，遠道而來的遊客們也不用失望而返了。