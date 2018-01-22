強化區域防空戰力 印擬向俄購買S-400飛彈系統

2018-01-22 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕除了在邊界與中國角力外，印度跟巴基斯坦的關係也持續緊張。巴基斯坦曾多次宣傳擁有伊朗製「勝利」（Nasr）短程飛彈，印度近日更計劃耗資逾55億美元（約新台幣1634.2億元）採購5套俄製S-400「凱旋」（Triumph）防空飛彈系統，強化自身防空能力。

《中央社》報導，印度國防部的消息指出，印度希望能在2018財政年度（2018年4月至2019年3月），完成採購S-400「凱旋」防空飛彈系統的合約談判。印度國防部表示，印度希望在簽署合約後兩年內，取得第一套S-400「凱旋」防空飛彈系統，全部五套S-400飛彈系統必須在簽約後54個月內交貨完畢。

俄製S-400「凱旋」防空飛彈系統宣稱，能夠追蹤、攔截、摧毀半徑400公里內的戰略轟炸機、匿蹤戰機、間諜飛機、無人機和飛彈等空中目標，並可在防衛半徑60公里的範圍內，擊落來襲的彈道飛彈。中國在2014年以30億美元（約台幣884億元）訂購S-400「凱旋」防空飛彈系統後，印度經過研究後，近日也和俄羅斯就S-400飛彈系統的最後採購合約進行談判。

巴基斯坦常宣傳擁有可攜帶核子彈的伊朗製「勝利」短程飛彈，能夠對抗印度戰力。但印度國防部表示，印度一旦取得S-400飛彈，將用來攔截「勝利」，並機動部署保護城市安全。