中國「被中產」悲劇 科技公司主管因裁員輕生

2018-01-22 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳中興網信科技公司一名歐姓主管，上月被裁員後跳樓輕生，雖然官方媒體以個人責備論式報導這起事件，但有微信公眾號指出，這凸顯中國中產階級的脆弱，從2007到2016年，中國家庭的債務率激增一倍多，逾1/3的家庭屬於高負債家庭。

《新華社》以「人到中年，『好好活著』有那麼難嗎？」為題報導這起事件，中興42歲歐姓主管的妻子在網路稱，公司在大規模裁員過程中，對丈夫進行勸退，強行要求低價回購其股權，導致丈夫最終走上絕路。報導指出，這起案件凸顯近年來IT行業從業者的「中年危機」，提到這一行無法累積經驗，得靠創新才能創造價值，還把這起事件的原因之一歸咎為工程師的性格內向，並列舉一些「正能量」樣板，要大家看好人生。

微信公眾號恩美創投圈一篇文章則指出，這起事件凸顯中國中產階級的脆弱，「即便有2套房，也仍舊『難堪一擊』。這不是個人的悲劇，而是社會性的悲劇」；「家有老有少，還有一身債務，此時面臨被裁員，未來出路何在？」

文章指出，中國大部分人其實是「被中產」，在中國家庭裡，房子是家庭資產配置的重中之重；2016到2017年，是中國人「財富大增值」的一年，在這一年裡，只要買了房，財富就直線上升。

文章稱，很多中產階級資產數百萬，但那基本上就是房子，這種富裕其實很脆弱，因為房子基本都有房貸，槓桿挺高，現金流緊張。除了房子，身上資金可能已所剩無幾；2007到2016年，中國家庭的債務率翻了一倍多，已經有超過1/3的家庭屬於高負債家庭

；這些被高負債綁架的家庭不堪一擊，容不得一絲變故。

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