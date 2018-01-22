天降「隕石」村民嗨翻 印度專家：是人類排泄物

印度北部日前一塊不明物體從天而降，當地村民以為是「隕石」爭相合照，後來專家來採樣，發現一坨從民航機的「人類排泄物。」（圖擷自《印度快報》）

2018-01-22 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部的哈里亞納邦（Haryana）日前一塊不明物體從天而降，引發當地居民議論紛紛，有人稱是「隕石」，村民還爭相與其合照，後來氣象單位派人來採樣，很快就得出結論，這就是一坨從民航機上丟棄的「人類排泄物。」

據《印度快報》（The Indian Express）報導，20日上午在印度北部哈里亞納邦的一處村莊，突然有一塊不明物體從天而降，重擊地面留下一處凹洞，目擊者指出：「突然聽到飛機劃破天際呼嘯般的巨響，還沒搞清楚是怎麼回事兒，那東西就墜落在地上了。」

當地村民立刻上前圍觀，剛開始以為是冰雹，但遲遲未見融化跡象，後來有人說可能是「隕石」，立刻引發人們爭相與「隕石」合照，甚至還驚動了氣象單位，印度氣象局立刻派出專家前來查看，印度國家災害管理署也接到通知，當專家到場採樣後，發現這塊「隕石」，其實是一坨從民航機上遺棄的人類排泄物。

現在民航機的基本都是採用真空馬桶，它具有超強的吸力，只需要極少的水量就可以將排泄物沖洗掉，幾秒鐘之後排泄物將會到達儲存罐中，在飛機降落之後，就會有專門的清理人員接手這項工作，將飛機儲存罐中的排泄物通過管道轉移到收集車中，然後再運回進行處理。

各國民航管理部門都嚴禁飛機在空中排放排泄物，但某些老式飛機因設備老化，有時會發生洩漏狀況，排泄物在高空因低溫混合其他液體發生凝結，就會產生類似冰的物體；印度國家綠色法庭（National Green Tribunal）在2016年12月就曾裁定，如果印度的航空公司在飛行途中傾倒人類排泄物，將被罰款5萬盧比（約新台幣2.29萬）。