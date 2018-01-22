有洋蔥！強國血癌女童寫遺書「我走了，媽媽會回來」

7歲女童張佳燁寫給爸爸的遺書。（圖擷取自《人民報》微博）

2018-01-22 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江鶴崗綏濱縣，有位7歲女童張佳燁患有白血病，她寫了一封88字遺書，決定放棄治療；遺書寫著「爸爸，我今天看到你偷偷掉眼淚，我心裡很難過，我知道家裡給我治病已經花了很多錢了，也沒錢了，媽媽也走了，這都是因為我，如果我走了，媽媽就回來了，你們就可以像以前一樣開開心心的，我不想治了」

綜合媒體報導，張家原為一個幸福的家庭，直至前（2016）年5月時，張佳燁在佳木斯市中心醫院，被確診患有非急性淋巴細胞白血病，讓整個家庭產生劇變；父母2人為女兒辦理住院手續後，4日內醫院對她（張佳燁）下達了3次病危通知，張父.明亮說「當時感覺天都塌了，做骨穿時，毛線粗的活檢針插入她的腰部，穿過骨頭，刺穿了我的心。」

綜合媒體報導，張佳燁在1年多期間，就接受18個化療的療程，花費高達人民幣59萬元（同新台幣約269萬元）；去（2017）年7月，張佳燁的母親因承受不了壓力，選擇離家出走，拋家棄女、至今仍無消息。

張佳燁得知母親因自己離家出走後，覺得「自己死了，媽媽就會回來。」在給爸爸寫下了那封有88個字的遺書，她應（張佳燁）知道死亡能使父親不再如此艱難，母親也會回來，自己離開應該就是最好的，讓人不禁鼻酸。

中國網路上可以看見「重病女孩哭著給爸爸留遺書：我走了，媽媽就會回來」一文，深深地感動許多網友，而使她受到外界大量的關注，該事件被當地媒體報導後，她獲得網友捐助總共人民幣60萬元（同新台幣約274.5萬元）。

另外，目前張佳燁仍在醫院接受治療；她的父親張明亮表示，一定會帶著女兒堅持下去，決不放棄。

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