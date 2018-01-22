暗戀訊息誤傳心儀男生 Siri幫倒忙？結果...

2018-01-22 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕「Siri」傳直球助攻？美國田納西州一名女子穆拉近日向Siri詢問自己的感情問題，沒想到Siri竟把問題「錯當指令」，讓她一時緊張手滑，將訊息誤傳給暗戀的男生。

綜合外媒報導，穆拉（Cecilia Mula）是名學生，16日在推特發文，分享自己問Siri「喜歡的人會不會傳訊息來？」，沒想到Siri卻聽成「將訊息傳給喜歡的人」，錯將問題當指令，另穆拉情急之下把手機關機，沒想到卻誤按「發送」鍵，陰錯陽差之下，將訊息送出，但對方卻已讀不回。

面對男方「冷處理」，穆拉在推特上開玩笑表示「我的喪禮將於18日晚上8時舉行」，卻意外被男方看到，還取消追蹤她的推特帳號，穆拉則說，不會再詢問Siri感情問題；網友紛紛回應，直說「別相信Siri...」、「下次可以考慮傳簡訊給我」。

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