暗戀訊息誤傳心儀男生 Siri幫倒忙？結果...

2018-01-22 11:09

〔即時新聞/綜合報導〕「Siri」傳直球助攻?美國田納西州一名女子穆拉近日向Siri詢問自己的感情問題,沒想到Siri竟把問題「錯當指令」,讓她一時緊張手滑,將訊息誤傳給暗戀的男生。

綜合外媒報導,穆拉(Cecilia Mula)是名學生,16日在推特發文,分享自己問Siri「喜歡的人會不會傳訊息來?」,沒想到Siri卻聽成「將訊息傳給喜歡的人」,錯將問題當指令,另穆拉情急之下把手機關機,沒想到卻誤按「發送」鍵,陰錯陽差之下,將訊息送出,但對方卻已讀不回。

面對男方「冷處理」,穆拉在推特上開玩笑表示「我的喪禮將於18日晚上8時舉行」,卻意外被男方看到,還取消追蹤她的推特帳號,穆拉則說,不會再詢問Siri感情問題;網友紛紛回應,直說「別相信Siri...」、「下次可以考慮傳簡訊給我」。

相關連結請見

I JUST ASKED SIRI IF A CERTAIN BOY WOULD EVER TEXT ME AND SHE SENT A TEXT SAYING WILL YOU EVER TEXT ME TO HIM. My funeral will be held at 8pm this Thursday.