川普一年來發了2608則推特 最常罵的是這些...

美國總統川普愛用推特，光是這一年就發了2608則推特。（美聯社）

2018-01-22 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普愛用推特，這一年來就發了2608則推特，其中32％推文是在早上6時至9時發送。這可能是因為他最喜歡的電視節目《福克斯與朋友們（Fox and Friends）》，就是在該時段播出，所以川普一邊看電視一邊發推特，而他最常罵的對象，非媒體業莫屬。

據《BBC》報導，川普在推特上共有1238條是在批評，其中196則是在痛斥假新聞和主流媒體現象；有147則提到具體的媒體名稱，例如《CNN》。他對媒體的憤怒在2017年5月28日達到巔峰，當時他在12分鐘內發出了6條推文攻擊假新聞。

川普於推特談到曾和他競爭總統大位的希拉蕊時，也完全沒有好臉色，批評她的推特足足有79則，總計川普在推特上共有140個痛罵對象，包括金正恩和阿諾史瓦辛格等等。

川普推特中讚美他人只有527則，總共稱讚了214個人物、團體和地方，但許多都只是一次性的，例如提到某某官員前來白宮或參加會議等資訊。

川普最常讚美的就是軍人，足足有79則；有35條推文是在表達對《福斯新聞》的激賞，還有21則稱讚天災中急救人員的辛勞。