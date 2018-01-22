92歲高僧圓寂 肉身不壞還面帶微笑

2018-01-22 06:12

〔即時新聞／綜合報導〕泰國華富里府高僧龍婆偏去年11月26日圓寂，享耆壽92歲，2個月後，信眾於上週四替他換僧袍時，發現遺體乾枯變色，卻沒有腐爛，臉上還帶有微笑，與生前樣貌大致相同。

高僧龍婆偏在當地備受尊重，在曼谷醫院病逝，其遺體放在一間寺廟中，日前信徒為他換僧袍，合力將他扶起，發現沒有腐爛，在場許多人目睹這一幕，拿相機拍照PO網。而這是繼去年7月的大城府達果寺龍婆瑞，圓寂後肉身不壞的高僧，龍婆瑞享耆壽95歲，圓寂百日後像是睡著般安詳，寺方將遺體放進玻璃棺，供信眾參拜。