共和黨喊話 儘快解決政府關門僵局

2018-01-22 05:36

〔中央社〕共和黨參議院多數黨領袖麥康奈今天向再次於週日齊聚參院的議員們喊話，敦促議員們懸崖勒馬，趕快表決通過應急法案，避免聯邦政府在即將到來的週一開工日繼續停擺。

法新社報導，參議院19日未能趕在午夜時限前通過臨時撥款法案，使得數十萬聯邦政府雇員在22日上班日恐得在家放無薪假；聯邦政府在美國總統川普就職滿一週年當天被迫關門，讓川普臉上無光，也凸顯共和黨與民主黨間的歧見甚深。

參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）警告，若聯邦政府員工得在家放無薪假，將讓局面變得更糟。

在參院進行罕見的週日會期裡，麥康奈說：「今天會是個結束紛爭的好日子。」除非進展加快，參議院將於當地時間週一（22日）凌晨1時（台北時間22日下午2時）舉行表決。

對於臨時撥款法案19日晚間闖關失敗，迫使聯邦政府關門，兩黨議員互指是對方的錯。麥康奈也再次把錯推到民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）頭上。

川普今天一早鼓勵參議院的共和黨領袖援引名為「核選項」（nuclear option）的程序策略，改變議事規則讓法案能僅以51票就能通過，以結束聯邦政府被迫關門的僵局。不過參議院各黨領袖過去對此均有疑慮，認為這種作法恐淪為冤冤相報。

民主黨指控是共和黨搞砸達成協議的機會，為取悅川普的民粹基本盤而拒絕保障70萬「追夢人」（Dreamers）免遭驅逐出境的資助計畫；追夢人指的是幼年即被帶進美國的無證移民。

舒默表示，他與民主黨願意妥協，但川普「就是不願給個yes的答案」，這也是他們會一直耗在這裡的原因。