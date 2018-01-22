不只人類會用火 澳洲隼類靠縱火狩獵

2018-01-22 03:04

〔中央社〕鳥類學家研究發現，澳洲北部的鷹隼類猛禽懂得靠「縱火」來逮獵物，意味以火做為工具已不是人類的專利，這些猛禽甚至青出於藍，但也因此使野火更容易擴散。

自然科學網站IFLScience指出，2016年鳥類學家哥斯福（Bob Gosford）就發表報告，指有許多記錄顯示，黑鳶（Milvus migrans）與褐隼（Falco berigora）在澳洲北部造成野火擴散；但有許多專家對此質疑。

質疑者認為，鳥類固然會讓野火蔓延，但他們不相信鳥類此舉背後有任何目的，不過就是偶發性的行為。

哥斯福為讓質疑者噤聲，去年豁盡全力蒐集更多親眼目睹的案例，證明特定鳥類在獵食時，會故意攫取著火的樹枝或餘焰未盡的木塊，造成其他地方起火。他的最新報告詳述另20起目擊報告，還加列了嘯栗鳶（Haliastur sphenurus）也會「縱火」。

研究指出，澳洲北部的這些鳥類利用雷擊引發的野火，目擊者觀察到牠們會從火裡攫取燃著的樹枝，然後飛到50公尺開外沒起火的草原或森林，蓄意投下火棍「縱火」，然後等一些小型哺乳類、爬蟲類、兩棲類或昆蟲從隱藏的樹叢或草堆跑出時，伺機逮捕獵物。

哥德福的新研究符合許多相關說法，像是前消防員尤森（Dick Eussen）的報告。曾在北領地（Northern Territory）參與野火救災的尤森描述，他們在對付火場時遇到火勢在路的另一端擴散，並發現一隻嘯栗鳶握著一根冒煙的樹枝站在樹上，隨後他們得撲滅由那隻嘯栗鳶所引發的7個新起火點。

IFLScience指出，這些鳥類的行為可以解釋為何野火有時會突然能越過消防員所闢出的防火線而蔓延，研究人員現正尋找世界各地，像是非洲、美洲等地的類似報告。