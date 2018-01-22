土耳其揮軍敘利亞打庫德族 美籲土克制

2018-01-22 01:52

〔中央社〕土耳其地面部隊揮軍進入敘利亞，打擊敘國境內的庫德族部隊。美國今天呼籲土耳其「克制」，避免平民傷亡。

法新社報導，土耳其發動代號「橄欖枝行動」（Operation Olive Branch），土國部隊與同盟的敘利亞叛軍一同發動攻勢，對付敘利亞北部城鎮阿夫林（Afrin）的庫德族民兵團體「人民保衛軍」（People's Protection Units, YPG）。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在聲明中說：「我們敦促土耳其克制，確保軍事行動的規模與持續時間在有限範圍內，並嚴加避免平民傷亡。我們呼籲各方應繼續聚焦於擊敗伊斯蘭國（IS）聖戰士團體此一核心目標。」

YPG是打擊IS戰爭期間，美國的一支關鍵盟友，協助將IS聖戰士逐出敘利亞；不過土耳其卻視YPG是與庫德工人黨（PKK）有連結的恐怖分子。庫德工人黨自1984年起即從事反土耳其的分離主義活動。

路透社報導，為土耳其助拳的敘利亞自由軍（Free Syrian Army）表示，他們投入約2.5萬兵力參與土耳其軍方在敘利亞北部的行動，目標為重新奪回YPG庫德族民兵近2年前所據有的城鎮與鄉村。

敘利亞自由軍指揮官阿布杜拉希姆（Yasser Abdul Rahim）表示，他們不會進入阿夫林，只會協助包圍城鎮並趕走YPG。他說：「我們對進入城內軍事目標與周邊鄉村不感興趣，我們的目標是包圍城鎮，確保能逐出YPG民兵，我們不在城內作戰，對平民不構成問題。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，土耳其揮軍越界進入敘利亞北部，此舉恐升高與美國的緊張。

土耳其以戰機打擊YPG目標數小時後，地面部隊跟著進軍，土國空襲造成至少8死13傷。不過土耳其副總理博茲達（Bekir Bozdag）表示，地面部隊行動之際，YPG從敘利亞境內對土耳其邊界城鎮雷伊漢勒（Reyhanli）發射多枚飛彈，造成一名敘利亞人死亡及32人受傷。