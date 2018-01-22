越界闖進敘利亞 土耳其部隊清剿庫德族

2018-01-22 00:38

〔中央社〕土耳其地面部隊今天進入敘利亞境內追剿庫德族好戰分子，法國警告此舉可能破壞國際社會聯手掃蕩伊斯蘭國（IS）聖戰士的行動。

土耳其部隊20日展開代號「橄欖枝」軍事行動，準備把庫德族民兵團體人民保衛軍（People's Protection Units, YPG）趕出敘利亞北部阿夫林（Afrin）地區。土耳其認為人民保衛軍是恐怖組織。

但是，這項行動可能進一步增加土耳其和美國之間的緊張關係，因為美國一直支持人民保衛軍打擊伊斯蘭國，而且這項行動至少必須獲得俄羅斯默許才會成功。

法國國防部長發出土耳其展開攻勢以來西方國家最嚴厲的警告，指稱此舉可能破壞國際社會聯手掃蕩聖戰士的攻勢。

多安通訊社（Dogan）報導，土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）表示，土耳其部隊在格林威治時間21日8時5分（台北時間下午4時5分）越界進入人民保衛軍控制的敘利亞境內區域。

土耳其軍方表示，土耳其砲兵和戰機轟炸阿夫林四周的人民保衛軍據點，已有153處目標被擊中，其中包括人民保衛軍藏身處和彈藥庫。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其部隊和親安卡拉的敘利亞自由軍（FSA）一起推進，已深入敘利亞境內5公里。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在攻擊行動後首次發表談話，艾爾段說，他希望「攻擊行動很短時間內可以結束，並誓言「我們不會退縮」。