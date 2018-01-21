土耳其坦克部隊進入北敘利亞 攻擊庫德族民兵

土耳其當局在昨日宣布對敘北阿夫林採取軍事行動，根據最新的消息，土國總理表示，土耳其地面部隊已進入北敘利亞。（法新社）

2018-01-21 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其當局在昨（20）日表示，將對由庫德族人民保衛軍（YPG）控制的阿夫林（Afrin）採取軍事行動。根據目前最新的消息，土國總理表示，土耳其地面部隊已進入北敘利亞，並準備消除庫德族戰鬥人員。

根據《BBC》報導，土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）表示，土國地面部隊已進入敘利亞北部，目的是在敘國境內建立一個長達30公里的「安全區」。土國部隊包括坦克及裝甲運兵車，已直入北敘利亞。

但YPG表示，已在阿夫林擊退土耳其部隊。

土耳其早已將YPG視為恐怖組織，並打算對其採取軍事行動。土國國防部長加尼克里（Nurettin Canikli）曾指出，阿夫林與其他庫德族控制區的勢力已經成長到能夠「真實地」威脅土耳其。加尼克里表示，土耳其近日針對北敘邊境重鎮阿夫林的軍事行動一定會進行，且YPG也會被肅清。

YPG是敘利亞民主部隊（SDF）的一部分，SDF是美國的支持、為了與伊斯蘭國（IS）抗衡的集團。土國政府昨日冒著與美國交惡的風險，宣布攻擊阿夫林，SDF也表示如果遭到攻擊，他們為了自保只能給予反擊。