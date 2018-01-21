阿富汗洲際酒店挾持已知18死 塔利班宣稱犯案

阿富汗首都喀布爾五星級洲際酒店（Intercontinental Hotel），於當地時間20日晚間起遭塔利班武裝分子襲擊，逾13小時挾持事件才落幕。（法新社）

2018-01-21 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾五星級洲際酒店（Intercontinental Hotel）當地時間20日晚間遭塔利班武裝分子襲擊，挾持事件逾13小時才落幕，當局表示，至少18人遇害，其中14人是外國人。

《美聯社》報導，阿富汗內政部發言人達尼許（Najib Danish）週（21）日晚間表示，洲際酒店挾持事件已知造成18人死亡，他說，14名外國死者中，有11人是卡姆航空（Kam Air）的員工。達尼許表示，傷者至少有10人，分別是6名安全人員和4名平民。

此前，烏克蘭外交部發言人基里林區（Vasyl Kyrylych）在推特上表示，有一名烏克蘭公民在阿富汗洲際酒店遇襲身亡，但並未進一步說明。

阿富汗軍隊與武裝分子奮戰逾13小時才奪回洲際酒店控制權，政府發言人透露，特種部隊從直升機垂降到酒店屋頂攻堅，酒店也因爆炸起火，約150人倉皇逃難，不少人是被軍隊救出。

塔利班已在週六晚間宣稱，該組織5名武裝分子身戴自殺炸彈進入洲際酒店展開攻擊，目標是外國人和阿富汗官員。塔利班發言人穆哈希德（Zabihullah Mujahid）表示，他們原本計畫上週四採取行動，但因酒店舉行婚禮，為避免平民傷亡而推遲攻擊。