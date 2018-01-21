意外發現前男友「夜宿」姐姐家 PO網問：我被綠了嗎？

2018-01-21 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女網友本月14日於微博「綠帽社」po文，表示自己發現親姐姐的房間外有一包吃完的外賣垃圾，但是收據上的號碼卻是前男友的手機，這發現讓她現在不知道該如何面對姐姐，一見面就尷尬。

這名女網友表示，姐姐比自己大5歲，日前出門時剛好經過姐姐的租屋處，突然尿急便自己進門上廁所，離開時卻發現門外有一袋垃圾，心血來潮的看了袋裡的收據，上頭寫著「黃先生收」，與姐姐感情好的她心裡納悶，姐姐的異性朋友好像沒有姓黃的，但又覺得號碼很熟悉，好奇的她便拿起手機一查，竟然是自己的前男友！

女網友表示當下腦袋空白，拍照後就趕快離開了，回家後又看了自己拍下的照片，「外賣單上的時間是晚上10點半叫的，我怎麼想也想不通，他們怎麼會一起在家裡吃宵夜？」她也回憶之前和前男友在一起的時光，雖然有帶過他看姐姐，也一起吃過幾頓飯，「但我覺得不可能熟到在家裡一起吃消夜啊。」，還直問自己是不是早就被姐姐戴綠帽了。

女網友最後表示，雖然自己對前男友的感情已經放下，但心裡還是覺得很怪。網友看了紛紛留言，「愛情沒有界限，但有底線。以後姐妹倆多尷尬啊。為了個男朋友真不值得。」、「你們都是一個肚子出來的，你喜歡的，你姐也喜歡。」、「一定是特別的緣分才可以走到一起變成一家人。」