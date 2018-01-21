貨船遇風暴中國虧大 砸884億買俄防空導彈GG啦！

2018-01-21 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國先前狂灑30億美元（約台幣884億元），向俄羅斯購買其最新型的S-400防空導彈系統，但俄羅斯貨船從聖彼得堡出發，行經波羅的海路過英吉利海峽時，卻遇到超強風暴，造成船上的S-400系統零件毀損，貨船因此折返俄國。

綜合外媒報導，俄羅斯國內本月19日傳出消息，依照合約向中國出口的S-400防空導彈系統，載運部分系統零件的「Nikifor Begichev」貨船，在2017年12月30日從聖彼得堡附近港口出航，卻於1月3日，在英吉利海峽遭遇超強風暴。

報導指出，貨船上導彈系統受影響變形，讓船長在事發當日就決定折返聖彼得堡，該貨船已於本月9日進入俄羅斯烏斯季盧加港，目前該貨船依舊停靠在港口，何時再發船起程還不得而知，先前有軍事專家對S-400防空導彈系統作出分析。

過去《德國之聲》引述在台軍武專業人士顏文德（Wendell Minnick）言論表示，S-400射程覆涵全台領空，若中國把該系統部署在其福建沿海，在台灣缺乏地對地飛彈的情況下，台灣F-16、幻象2000、IDF等戰機恐淪為S-400的靶子。

根據《三立新聞》報導，中國耗資30億美元買該系統，但美軍曾在2017年使用戰斧飛彈轟炸敘利亞，但部署在敘利亞境內的S-400防空導彈系統卻毫無反應；以色列過去亦以F-35發動對敘利亞空襲，S-400依舊無用武之地，因此該系統能對台海造成多大影響，有待觀察。