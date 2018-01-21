改聯邦制參眾議院不同調 菲國修憲提案階段即卡關

2018-01-21 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓眾議院配合總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的意志，啟動修憲，希望把國家體制改為「聯邦制」。但修憲一事在發起階段，就產生許多不同意見，造成修憲工程無法照原定時間表進行，甚至可能胎死腹中。

根據《中央社》報導，菲律賓現行憲法規定，修憲須經過「發起」與「批准」兩階段，發起模式有3種：成立制憲議會（constituent assembly）、召開憲政會議（constitutional convention），及人民倡議。制憲議會是由國會參、眾兩院直接轉換而成；憲政會議則是在國會2/3成員表決通過後，從各選區選出代表召開會議修憲；人民倡議顧名思義是由選民發起，請願門檻為註冊選民總數的12%。

但修憲提案目前才在「發起」階段，就有許多意見浮現。國會中的眾議院傾向以制憲議會模式修憲，也就是由自身來修憲。不少評論人士認為，由參、眾議員進行修憲，難保不會自肥，認為還是應以憲政會議模式進行。

關於修憲要將國家體制改為「聯邦制」，支持者認為，聯邦制可因地制宜，權力不再集中於中央，各州能更自主與快速地支配資源及稅收，發展與建設地方。但1987年憲法起草人之一、前首席大法官戴維德（Hilario Davide Jr.）形容，把國家改為聯邦制是「自尋死路」。戴維德認為，菲國本就有地方家族把持政治的情形，將體制改為聯邦制將加大這些家族的勢力，使國家重回封建時代。

另一名退休首席大法官孟多薩（Vicente Mendoza）也警告，聯邦制恐讓菲律賓分裂，使國力遭到削弱。孟多薩認為目前的問題，僅需「地方分權」即可解決，並不需要大幅度改制。孟多薩說，縱觀其他聯邦制國家的發展史，多半是由州整合成一個國家，團結國家力量，如美國和馬來西亞，但菲律賓從一個國家分裂為州，是反其道而行。

眾議院目前希望在5月或9月以前，把新憲法草案提交公投，但由於兩院在表決方式上意見不同，使修憲工程在提案階段就陷入僵局。修憲卡關不但激化兩院對立，修憲工程也預料無法照原定時間表進行，甚至可能胎死腹中。