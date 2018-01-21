川普上任周年投稿自誇政績 被酸在演連續劇

2018-01-21 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於本月20日，也就是他上任一周年的當天，投稿至《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner），自吹自擂這一年的政績，表示自己推的政策兌現了對美國人民的承諾，美國國內經濟和軍事力量也在這年得到了大幅度的成長。

《華盛頓觀察家報》刊出的文章「President Trump: A year of real change」，川普在文章開頭就先數落民主黨一番，「儘管民主黨人士持續阻撓、玩政治遊戲，但我從未停止為人民努力。」他強調，共和黨在去年通過了稅務改革法案，政府為人民創造了200萬個工作機會，失業率更是創下17年來新低，他也致力於鴉片類藥物泛用的防治工作，更在打擊極端組織「伊斯蘭國」上取得成功，以上這些都是在他任期內取得的成就。

「一年後，我會很自豪地對美國人民說，我們真的再次使美國偉大，為了所有美國人！」川普以這段話為整篇文章作結。

但顯然外界對於川普這一年的作為，想法並不是如此。《美聯社》就指出，川普上任以後，美國開始變得兩極化，還讓國家受到核子威脅，之後爆發的「通俄門」事件也打擊政府形象，指責川普根本不適合當美國總統的輿論越來越多。

美聯社將川普入主白宮的第一年比喻成連續劇，劇情高潮迭起，儘管川普這一年的「演出」差勁，搞得自己的聲望比歷任總統還低，只剩39%，但觀眾（美國人民）還是愛罵又愛看。