意外捕獲100公斤翻車魚 漁夫：比中樂透還難！

近日有位浙江漁夫，於南韓濟州島海域附近捕撈到1隻100公斤翻車魚，相當罕見。（圖擷取自《浙江在線》台州頻道報導專頁）

2018-01-21 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江台州溫嶺市有位漁夫郭獻明，近日於南海濟州島的附近海域捕撈期間，意外地捕獲1條100公斤的「翻車魚」。他表示，捕獲「翻車魚」的機率比中樂透還難，這次能抓到這麼大的「月亮魚」，是非常罕見的事情。

綜合外電媒體報導，郭獻明上週四（18日）中午，於濟州島附近海域灑網捕魚，當他把魚網收回到船上時，感覺比平常再重一些，仔細觀察後，這其中有條魚讓船上所有人都嚇了一跳；這條魚扁扁的、如同放大很多倍的鯧魚，但與鯧魚相比，這條魚的顏色再紅些，身上還有著白色斑點、一對鮮紅的魚鰭；當時船上的漁夫都不曉得這條重100公斤魚是什麼品種，有船員手機拍照、上傳至網路詢問後，才曉得這是一條「翻車魚」。

綜合外電媒體報導，「翻車魚」的肉質紅潤，於日式料理為相當高級的食材，國際市場上的售價比鮭魚還貴了10倍，這次捕獲100公斤重的「翻車魚」，於網絡拍賣進行了16回合激烈的競價後，最後被以人民幣3980元（約新台幣1萬8308元），被一位溫嶺當地民眾買走。

綜合外電媒體報導，網絡資料顯示，「翻車魚」，又稱翻車魨、曼波魚、頭魚，為輻鰭魚綱魨形目翻車魨科的一種，分布於全世界溫帶及熱帶海區，包括南海、東海等海域，屬於大型大洋性魚類。牠們常棲息於各熱帶、亞熱帶海洋，以及也能在溫帶或寒帶海洋看見，該物種的產地於地中海。