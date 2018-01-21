不爽馬林魚！ 鐵粉以「一朗」為新蜂命名

鈴木一朗去年被馬林魚釋出，一名古巴籍昆蟲學者發揮了身為一郎「鐵粉」的精神，將他發現的新品種蜂命名為「一朗蜂」（Diolcogaster ichiroi）。（圖擷取自earther網站）

2018-01-21 13:52

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕44歲的日籍老將鈴木一朗去年被馬林魚釋出，至今還沒找到新東家，一名古巴籍昆蟲學者發揮了身為一郎「鐵粉」的精神，不但將他發現的新品種蜂命名為「一朗蜂」（Diolcogaster ichiroi），還在學術論文中把馬林魚罵了一頓，呼籲大聯盟尊重一朗這位世界性的安打王，給他機會累積偉大的生涯紀錄。

日本「日刊體育」21日報導，這位古巴籍昆蟲學者名為荷西．費南德茲．特里亞納（Jose Fernandez Triana），日前他在生物學術期刊「ZooKeys 」發表他在佛羅里達州發現的新品種蜂，並將學名命名為「一朗蜂」，特里亞納表示，一朗是他非常敬仰的偉大選手，所以用他的名字命名。

特里亞納還表示，調查這種蜂的生態時，發現牠主要棲息於佛羅里達，當時一朗也還在馬林魚，所以當時就打算用一朗來命名，可惜論文發表時，一朗已被馬林魚釋出，特里亞納難掩不滿情緒，在論文裡對於馬林魚新東家沒有留住一朗頗有微詞。

一朗的職棒生涯今年將邁入27年，特里亞納還在論文裡向大聯盟球團喊話，希望大家尊重一朗這位世界性的安打王，給他機會累積偉大的生涯紀錄。