星戰8票房慘 外媒：中國市場沒有好萊塢所想的重要

星戰8全球票房累積逾12億美金，在中國卻遭遇滑鐵盧，票房僅僅5千萬美元，比星戰7的1.24億美元還慘。（路透）

2018-01-21 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕《STAR WARS：最後的絕地武士》（星戰8）全球票房累積逾12億美金（約352億台幣），在中國卻遭遇滑鐵盧，票房僅僅5千萬美元，比星戰7的1.24億美元還慘，有外國影評指出：「中國市場並沒有好萊塢所想的那麼重要。」

根據《Screen Rant》19日刊登一篇〈中國市場並沒有好萊塢所想的那麼重要〉（China’s Box Office Isn’t As Important As Hollywood Thinks），文章以星戰8在中國失利的例子指出，星戰8雖然在全球狂掃12.7億美金，但在中國票房還不到5千萬美元，甚至提早下檔，令人難以置信。

文章指出，如果星戰系列在中國能大賣，那當然很好，不過就算票房慘淡也無足輕重，「事實上，中國票房對於一部電影是否成功來說不是那麼的重要，如果一部電影在中國熱賣，並不能彌補它在北美的不足，而大片在中國的失利也不會妨礙其在其他市場上的成功。」，認為中國雖為全球第二大票房市場，但是好萊塢著重過頭了。

文章列出幾點來說明，第一點就是，中國市場並沒有拯救那些票房慘淡的好萊塢大片，包含《魔獸：崛起》、《極速快感》、《魔鬼終結者：創世契機》（魔鬼終結者5）的中國票房都比北美票房高，獲利卻沒想像中好，要計算具體數字很難，但是好萊塢電影在中國的票房並沒有在北美的票房獲利高。

片商在北美能收穫票房的一半、而在海外的票房收益約為40%，但在中國只能拿到25%的票房收益，等於是北美票房利潤的一半，以《魔獸：崛起》為例，2016年《魔獸》在美國拿了4700萬美元票房，片商大約能拿2350萬美元，而在中國賺了2.135億美元票房，僅能拿到5340萬美元，其他海外票房魔獸拿了1.277億美元，片商拿到手約6900萬美元，簡單計算結果《魔獸》收入1.45億，比成本1.6億美元還少。

中國貢獻的票房雖然使製片公司「傳奇影業」免於面對財務危機。但也在2016年1月被中國大連萬達集團以35億美元現金收購。

第二點是，好萊塢電影在中國上映困難重重，「為了在中國上映，電影必須遵守中國『隨意』又『沒標準』的規則」，中國規定電影不能「宣揚邪教和迷信」，也不能「危害社會道德或民族文化傳統」，還有很多模糊不清的刪減「不道德內容」，認為世界不應該受到中國的限制，但如果好萊塢繼續像《鋼鐵人3》另外發行「中國版本」那樣討好中國市場，那未來電影製作就會遭到限制。

最後則是，就算沒有中國票房也能做出熱門大片，如前文所說的《星戰8》以外，還有《死侍》也沒有在中國上映，但在全球狂收7.83億美元；文章表示，雖然像《玩命關頭》系列、《環太平洋》在中國取得成功，但這一成功的第一大受益者是中國，片商只能分到25%的中國票房，剩下的錢都進了電影院和相關單位的手裡。

文章最後強調，為了迎合中國市場，好萊塢做了很多妥協，質疑這是否值得；電影業是商業，當然以追求最大利潤為目標，但業界應該也要對他們所創造的藝術負有責任，不要為了賺錢而放棄自己的價值和誠信。

好萊塢在中國票房成熟之前就取得了成功，現在仍然可以靠自己成功；如果中國想要來分一杯羹，必須按照好萊塢的規則來，而不是他們的，再次強調「中國票房市場並沒有好萊塢想的那麼重要。」