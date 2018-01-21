日鑑價680萬南宋國寶 中國陶藝家：我做的、只值368元

於2016年被鑑定為全球第4件的「曜變天目茶碗」國寶，近日遭到爆料是贗品。（圖擷取自《Toshiyuki Tsutsui》Youtube頻道）

2018-01-21 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京電視台的人氣節目「開運鑑定團」，於2016年出現全球第4件「曜變天目茶碗」國寶，專家給出2500萬日圓（約新台幣約680萬元）的鑑定價格；沒想到近日有位中國陶藝家出面指稱，此茶碗是她所製作，且售價僅為人民幣80元（同約新台幣368元）

綜合媒體報導，於2016年12月所播出《開運鑑定團》節目，委託人橋本浩司帶著曾祖父明治時代，從戰國武將三好長慶子孫所購入的骨董，前往該節目進行鑑定，當時鑑定士中島誠之助經鑑定後，竟給出了高達2500萬日圓的價格，更指出這是節目開播以來最驚人的發現之一，又說「這絕對是12世紀至13世界，中國南宋時代福建省的建窯所燒的曜變天目茶碗沒錯」，當時確認此為世界上第4件「曜變天目茶碗」後，引起各界熱議與關注。

綜合媒體報導，沒料到經過1年多時間，爆出這個茶碗是個贗品，於17日另個節目《bibitto》爆料，有名中國陶藝家、61歲的李欣紅表示，當時節目（開運鑑定團）中出現的那個「曜變天目茶碗」，是她製作的，她的朋友在電視上看到後，就將照片傳給她後，才知道這件事情，還說「為什麼把我的作品鑑定成曜變天目茶碗呢？真是不可思議」。

綜合媒體報導，李欣紅又提到，目前她的作品於當店土產店僅賣人民幣80元（同約新台幣368元），進一步表示，如果不相信的話，還能傳照片給節目工作人員看；國寶「曜變天目茶碗」上的花紋是自然產生，但李欣紅說她的茶碗花紋是畫上去的、仿冒的。

另外，對此烏龍事件，原委託人橋本浩司表示，如《開運鑑定團》鑑定錯誤也沒有關係，因為這個茶碗對他來說仍是寶物。目前世上僅3件「曜變天目茶碗」皆位於日本，分別藏於東京靜嘉堂文庫、大阪騰田美術館、京都大德寺龍光院。