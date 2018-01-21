微信公告「歪曲黨史國史」將封號 學者嗆本來就是假的

中國微信日前公告，未來若有公眾號、小程序發布「斷章取義、歪曲黨史國史類信息」進行營銷的行為，嚴重者可被永久封號。（路透）

2018-01-21 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國微信日前公告，未來若有公眾號、小程序發布「斷章取義、歪曲黨史國史類信息」進行營銷的行為，嚴重者可被永久封號，此舉引發各界譁然，有學者表示，「中共提供的黨史、國史基本都是虛假的，何來歪曲？」並強調中共此舉無法封住十幾億人民的口。

微信的公眾平台18日發出公告，稱有部分公眾號、小程序存在發布斷章取義，歪曲黨史、國史類的信息用來營銷的行為，將根據中國《網路安全法》、《互聯網用戶公眾帳號管理規定》，把違規文章刪除並進行相應處罰，直至永久封號。

綜合中媒報導，中國學者李元華對此質疑，中共歷史教科書的內容都是斷章取義，歪曲真正的歷史，老百姓何來歪曲？前媒體人朱欣欣則認為「在黨文化的灌輸下，中國人想要通過其它渠道了解歷史的真相，老百姓要通過發帖戳穿中共的造假。」

另外微信團隊在本月10日也發布一條針對「標題黨」的公告，稱要發布打擊低俗、虛假標題和內容的行為。該則公告表示，對於發送低俗、虛假標題和內容的公眾號，將刪除文章並實施相應處罰，多次違規處理將進行永久封號處理。