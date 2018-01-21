日本庭園養眼風景 型男秀大肌肌修剪花木

村雨辰剛相當喜愛和式庭園。（圖擷取自村雨辰剛Instagram個人專頁）

2018-01-21 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕最近日本的網路上瘋傳一位型男園藝師照片，他擁有著金髮以及壯碩的身材，而吸引了不少日本網友們於推特上追蹤、按讚。於1988年從瑞典出生的村雨辰剛（Tatsumasa Murasame），裸露著上半身、拿著剪刀修剪籬笆的小短片，因為相當養眼，令他瞬間爆紅，個人推特粉絲增加逾萬名。

綜合媒體報導，目前村雨辰剛已在日本擔任園藝師長達7年時間，飄洋過海到日本的原因為在讀高中時，曾前往日本生活3個多月，從此深深地愛上日本文化，再加上有機會前往參觀，被稱為日本最美庭園的「足立美術館」，當時看到和風庭園相當感動。

綜合媒體報導，當時村雨辰剛看見，美術館所張貼庭園工作的招募啟示，他就毫不猶豫地報名應徵，從此踏上他的拜師學藝之路，這段時間裡期間他不僅從園藝師父獲得了日本名字，還在26歲時歸化入籍，已經以日本人自居。

綜合媒體報導，村雨辰剛身高182公分、加上健壯的肌肉身材，使得他成為和風庭園裡一大亮點，許多媒體爭相報導，他本人也不吝嗇在twitter上分享養眼照片。村雨辰剛表示，雖然市場上對於園藝工作的需求，並沒有他以前想像中的高，但仍以打造出獨特的庭園造景為目標，同時希望可以將日本庭園藝術推廣到全球各地。

村雨辰剛是位園藝師。（圖擷取自村雨辰剛Instagram個人專頁）