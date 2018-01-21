法國廚神包庫斯辭世 享壽91歲

長期患有巴金森氏症的法國廚藝界巨擘保羅・包庫斯（Paul Bocuse），20日以91歲高齡辭世。（美聯社）

2018-01-21 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕長期患有巴金森氏症的法國廚藝界巨擘保羅．包庫斯（Paul Bocuse）20日以91歲高齡辭世，被法國人讚譽是「世紀之廚」、「美食教皇」的包庫斯，獲法國總統馬克宏率先致敬，盛讚他是「傳奇人物，改革了法式烹調。全法各地的廚師都在廚房中為他同聲一哭」，法國美食評論家西蒙（Francois Simon）也稱讚「他是法國美食圈最偉大的人物之一，是烹飪界的戴高樂將軍。」

生於1926年的包庫斯，9歲起就跟著父親學習烹煮小牛腰子，20歲時在知名餐廳「布瑞茲爾媽媽」（La Mere Brazier）工作，曾師事名廚布昂（Fernand Point），並於1961年獲頒法國「最優秀職人獎章」（MOF），他於美食之都里昂所開的的餐廳從1965年開始被評為米其林三星等，並維持至今，前後超過50年，在2004年所創辦的廚藝學校更被視為全球廚藝的最高殿堂，業界大多稱他為「保羅先生」。

曾任里昂市長的內政部長柯隆布（Gerard Collomb）20日在推特公布包庫斯的死訊時表示「保羅先生就是法國，（他）簡單又慷慨，卓越又具生活藝術。美食教皇離開我們了」。