NASA突然換人 首位非裔登國際太空站夢碎

非裔美籍女太空人厄普斯遭NASA臨陣剔除赴國際航空站任務。（美聯社）

2018-01-20 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）預計6月將派出太空人赴國際太空站，昨（19）發表聲明，他們臨時更改太空人名單，將非裔美籍女太空人厄普斯（Jeanette Epps）從名單中剔除，但未說明原因，僅稱未來仍會考慮指派厄普斯出任務。

綜合媒體報導，46歲的厄普斯原本將在「遠征56/57」（Expedition 56/57）任務中，成為首位登上國際太空站的非裔美籍太空人，並在國際太空站擔任飛航工程師，但卻遭NASA臨陣換將。NASA昨晚發布聲明表示，厄普斯的空位將由本該是下次任務的錢塞勒（Serena Aunon-Chancellor）接替。錢塞勒進入NASA前是內科和航空醫學領域的醫生，兩人是同時間進入NASA。

外媒發函詢問厄普斯遭撤換的原因，NASA發言人狄恩（Brandi Dean）回覆稱，指派飛航任務需考量諸多因素，無法向外說明。狄恩也表示，厄普斯目前已返回詹森太空中心（Johnson Space Center）任職，未來仍會考慮指派厄普斯出任務。

擁有太空工程博士學位的厄普斯，曾在美國中央情報局（CIA）工作7年，擔任技術情報官員一職，期間曾經派駐伊拉克，2009年加入NASA。