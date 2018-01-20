販運2900萬元犀牛角 亞洲最大動物走私集團首腦抓到了

2018-01-20 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方昨天（19日）逮捕亞洲最大動物走私集團的首腦巴赫（Boonchai Bach），目前將他收押於泰國與寮國邊境的一個城鎮。泰國警方說，涉嫌走私犀牛角與象牙，最高可處4年徒刑。

巴赫是越南裔泰國公民，今年40歲，他涉嫌從非洲走私價值共約100萬美元（約2900萬台幣）的14隻犀牛角至泰國，在曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport）遭警方逮捕。據警方表示，他們從上月破獲的一起犀牛角走私案，追查出涉嫌人士，巴赫被捕後也已坦承涉案，並將因走私保育類動物肢體的罪名，面臨最高4年的徒刑。

據外媒報導指出，巴赫與他的兄長巴赫範林（Bach Van Limh），人稱「巴赫兄弟（Bach Brothers）」，鑽營走私犀牛角與象牙已10幾年，擁有非常完善的走私供應鏈，將無數的動物從非洲經寮國，非法運至越南與中國販售。泰國反動物走私團體「Freeland」從2003年至今，已與泰國警方合作追查巴赫兄弟近15年，昨天終於成功逮到巴赫，但據悉，他的兄長巴赫範林仍於泰國境外，未被逮捕。Freeland也指出，巴赫的動物走私集團是亞洲最大，這次逮捕巴赫，可望重擊動物走私產業。