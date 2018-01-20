政府關門該怪誰？ 美媒民調：川普和共和黨最該負責

美國聯邦政府關門，民調顯示多數人怪罪川普及國會共和黨人士。（法新社）

2018-01-20 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕本月19日晚間，美國聯邦參議院舉行了臨時預算表決，由於投票門檻未能通過，預算案遭到否決，聯邦政府因為資金不足以負擔運作，20日起被迫「關門大吉」。白宮方面指責民主黨員不顧大全，是「礙手礙腳的魯蛇」，但根據美媒做出民調，多數美國民眾將政府關門事件歸咎於總統川普和共和黨，比怪罪民主黨的民眾還要多出20%，就連共和黨內部都有聲音責怪自家人！

今天是川普就職美國總統一周年，但聯邦政府卻因為資金問題面臨關閉的窘境，白宮對此還痛罵民主黨員是「礙手礙腳的魯蛇」（obstructionist losers），還將矛頭指向民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），稱此事件為「舒默關門」（Schumershutdown），白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在聲明中表示，要民主黨員為「舒默關門」事件負全責，「這些人把政治擺在國家前面，因為這樣我們無法討論非法移民的問題。」

但是據《華盛頓郵報》和ABC新聞15至18日進行的民調中，有48%的受訪民眾表示，川普和共和黨員必須為移民法和邊界安全歧異引發的後果負責，28%認為民主黨員應該負責，18%的民眾則主張，兩黨必須付同樣的責任。

民調中也指出各黨先前對於政府可能關門的看法也不同，87%的民主黨員認為要是政府真的關門，責任應該歸咎於川普和國會共和黨員，66%的共和黨員譴責國會內的民主黨員，但黨內據悉每7個人中，就有1人怪罪川普及自家人，其他則有25%（46名）的無黨籍人士也認為川普和共和黨人士要負全責。