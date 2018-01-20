直女不存在？ 研究：女人不是異性戀就是雙性戀

2018-01-20 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕現今社會在多元文化及性別認同等議題上日益開放，越來越多人有勇氣站出來，以同性戀、異性戀或雙性戀等名詞來表明自己的性傾向。然而有研究指出，女人在性傾向方面竟只會有「同性戀」或「雙性戀」，純粹的女異性戀少之又少。

綜合外媒報導，這項由英國艾塞克斯大學（University of Essex）心理學系睿哲博士（Dr. Gerulf Rieger）主導的研究證實了前述說法，研究人員找來345名女性受試者，讓她們觀看裸體男性及女性的影像，藉此觀察其生理反應並進一步歸納，獲得的結果令人感到震驚。

由於生理學上瞳孔擴張與陰道充血（性興奮）的準確度十分一致，研究人員對受試者進行實驗，分別對她們播放男性及女性自慰的影片，同時觀察她們瞳孔擴張的變化以判斷其性反應之變化。

結果發現，82％的受試者對「同性性行為」及「異性性行為」均有反應，而自認「異性戀」的測試者中，有高達74％對同性及異性性行為均有性興奮反應，自認「同性戀」者對同性性行為的反應明顯比「異性性行為」強。

對此，睿哲博士表示，雖多數女性均有「異性戀」的自我認同，但結果顯示，這些女性若非同性戀就是雙性戀，很少比例出現僅對「異性性行為」有反應的純粹異性戀。不過他也補充，實驗中異性戀女對同性性行為有反應，並不能解讀為她們有與同性發生關係的衝動，而女同性戀者的反應最像異性戀男性，後者往往對自己喜歡的性行為種類表現出相異的性反應。