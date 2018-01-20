無薪假來了！美國政府「停止營業」 85萬公務員挫勒等...

美國政府此次關門恐將重蹈覆轍，讓85萬名公務員放「無薪假」，等到預算通過才能領到薪資。（資料圖，法新社）

2018-01-20 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕今日是美國總統川普就職週年，然而由於共和黨與民主黨針對法案無法取得共識，聯邦政府因沒錢可用而關門大吉。雖然這已經是美國政府第18次「停止營業」，但「單一政黨」於白宮與國會完全執政的情況下則相當罕見。而政府此次關門恐將重蹈覆轍，讓85萬名公務員放「無薪假」，等到預算通過才能領到薪資。

綜合外媒報導，上次美國政府關門是發生在2013年10月，關門長達16天，有85萬名公務員被放「無薪假」，也就是全美40%的公務員都得暫時在家吃自己，等到預算案通過才會拿到薪資。而政府部分機關將暫時停擺，如2013年政府關門時，全美的國家公園都打烊歇業，但據傳這次川普政府不會照辦，例如華盛頓的史密森尼學會博物館與史密森尼國家動物園將照常運作。

由於20與21日為週末，外界估計這次美國政府關門將不會有太大的影響，但若國會於週一前仍未通過預算案，博物館與動物園就真得關閉，此舉將對觀光造成衝擊。另外，雖然國防、警消、醫療、郵務、機場安檢、監獄、稅收和電力供給等，與國民日常生活直接相關的業務不受影響，但其他老百姓較常使用的公共設施或服務都將停擺。

報導指出，據傳美國國家稅務局（IRS）已有9成的職員被放無薪假，而外界估計美國公共衛生局也將「下令」半數員工在家休息，只留下可讓醫療保險相關業務能運作的基本人力；而雖然國防任務照常舉行，但美軍目前規劃中的訓練以及裝備添購可能被中止。除此之外，這些照常上班的公務員在政府關門期間只能「做功德」，可能都得等到預算案通過才能領到薪資。