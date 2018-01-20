婦辦生日宴反映缺水 官員竟嗆「你不是人民！」

2018-01-20 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日在中國流傳一影片，記錄中國成都一社區的黨總支書記周旭，在面對民眾反映飲用水問題時，態度強硬地說，「我跟你講，為人民服務，絕對不是為公民服務」，並稱反映問題的民眾「不屬於人民」。周旭現已被革除職務。

《澎湃新聞》18號公布一影片，顯示成都永寧鎮天王社區的黨總支書記周旭，以強硬態度處理反映飲水問題的民眾。當事人陳女士表示，事件發生於去年12月31日，由於其居住社區地下水短缺，她為了在自家舉辦生日宴，兩天前就向社區申請用水，但飲用水至30日都還未送到。

陳女士說，由於宴會舉辦在即，水又還沒送到，只能向地方政府求助，並由社區的黨總支書記周旭接待。但陳女士稱，周旭「不是來解決問題的」，並說，「他一開始就跟我們講解法規，說我們屬於公民，不屬於人民。（政府）為人民服務，不是為公民服務，態度非常囂張」，周旭在現場說的話也都被錄了下來。由於最後問題未解決，陳女士只能請親人幫忙運水和自己買水，以及減少宴客的桌席。影片曝光後，永寧鎮當地政府已在19號革除周旭的職務。

中國網友看到影片紛紛留言，「一不小心說了實話」、「他這個職位可能是當年花錢買來吃回扣的」、「你擁護政府，或者聽官老爺的話，你就是人民；反之，如果你不聽官老爺的話，只能算公民裡面的人民的敵人」、「揭露了一個很深刻的道理：人民的決定權歸他們說了算」、「能進人民大會堂的才算人民吧，畢竟他們只為那些人服務」。