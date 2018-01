川普就職剛滿週年 美國聯邦政府關門

2018-01-20 13:02

〔即時新聞/綜合報導〕今日是美國總統川普就職週年,然而聯邦政府卻關門大吉!川普邀參議院民主黨領袖會面,希望民主黨能協助通過臨時應急法案的同意票,但民主黨要求法案必須納入移民保障機制,意見分歧讓聯邦政府仍關閉。對此,川普把錯推給民主黨,而白宮則譴責民主黨提出魯莽要求,聲言不會談論非法移民的定位,痛斥民主黨的魯莽要求綁架了公民。

綜合媒體報導,臨時應急法案將支應聯邦政府資金到2月16日,但法案卡在參議院,需要民主黨的票才能通過該法案。但舒默在與川普會談結束後表示,與川普的90分鐘會談後,兩方對於該法案仍存在歧見;民主黨要求法案內需納入對移民的保障機制,保障70萬名自幼即被帶到美國的無證移民,免被驅逐出境,而共和黨則拒絕此提議,意見不合下美國聯邦政府因沒錢可用而關門大吉。

川普在政府關門前近2小時前於推特發文表示,「我們偉大的軍事或非常危險的南部邊界安全,看來似乎不妙」、「民主黨希望政府關門,來貶損減稅的偉大成就,這就是他們對我們繁榮經濟幹的好事」。而在聯邦政府關門後,白宮發言人莎拉.桑德斯表示「不會討論非法移民的地位」,痛斥民主黨的魯莽要求是把合法公民當成人質,「這是阻饒議事的失敗者的行為,而非立法者」。

據《NHK》報導,川普今日也在白宮發表演說,表示股價上升與失業率降低都是他一年以來的實績,強調,「我的政府絕對會徹底守護《獨立宣言》中銘記的人權理念」,現場共和黨支持者與反墮胎團體同聲歡呼。不過對於就職週年這天,美國政府剛好鬧關門大吉,川普則徹底迴避此問題。

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.