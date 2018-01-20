「能精確描述小弟弟」女優揭露與川普上床過程

成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）稱自己可以準確描述川普的「小弟弟」，稱川普討厭鯊魚，也認為川普「真的很渣」。（圖片擷取自Stormy Daniels個人網站）

2018-01-20 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國八卦周刊《每週接觸》（In Touch Weekly）本週刊出成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）在2011年的訪問，丹尼絲在訪談中承認和美國總統川普有一腿，丹尼絲也在訪問中描述了她和川普的互動，指出自己可以準確描述川普的「小弟弟」，稱川普討厭鯊魚，也認為川普「真的很渣」。

綜合報導，八卦周刊《每週接觸》本週17日刊出美國成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）在2011年接受該雜誌訪問的文章。丹尼斯透露，她在2006年一場明星高爾夫球錦標賽上認識川普，之後川普邀請她至酒店房間發生性關係。

據丹尼斯描述，當她進房間時，川普正「穿著睡衣褲，看探索頻道的鯊魚節目」，川普還說「我會捐錢給所有慈善機構，只有幫助鯊魚的不捐，我希望鯊魚都死光」。

丹尼絲在訪談中表示，跟川普的性行為「沒什麼特別的，像教科書一樣」，也自稱她可以「精準的描述川普的『小弟弟』長麼樣子」。之後川普陸續與丹尼絲約會，但完全沒提及其妻梅蘭妮亞，而他們的兒子巴倫（Barron Trump）當時才3個月大。

丹尼絲說，她最初跟川普約會時沒想太多，但在自己也有了小孩後，回想跟川普約會的狀況，表示「哇！川普的行為真的很渣！」

川普私人律師科恩（Michael Cohen）與白宮則否認《每週接觸》的報導內容。