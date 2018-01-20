拿綠卡也有風險？ 美國傳清掃移民 地方政府力抗中央

加州奧克蘭市長薛麗比強硬表示，絕對不會配合聯邦政府執法，即使因此入獄也無所謂。（法新社）

2018-01-20 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國移民及海關執法局（ICE）已在美國各地逮捕數名支持移民的社運人士，引發民眾對於川普政府不滿，認為是藉機找政敵與反對分子算帳。對此，加州舊金山警方強硬表明將不會配合當局行動，奧克蘭市市長也表示不會配合ICE，即使因此入獄也無所謂。另外有移民援助組織提醒，持綠卡的居民也可能成為目標。

綜合外媒報導，專門追蹤警方對移民執法行動的「拘留觀察網」（Detention Watch Network）本週指出，這週有多名支持移民的活躍分子成為ICE的目標。對此，ICE高層官員否認是因為這些移民的立場而將他們驅逐出境，並強調該單位的優先任務，是調查那些對國家與邊界安全有威脅的移民。

然而，地方政府卻誓死與ICE唱反調，如加州奧克蘭（Oakland）市長薛麗比（Libby Schaaf）強硬表示，絕對不會配合聯邦政府執法，「即使因此入獄也無所謂」；舊金山警察長史考特（Bill Scott）也表示，不會配合聯邦政府執法，因為警方除了得捍衛保護移民的價值，也必須確保民眾不會因為害怕而不敢報警。

華人權益促進會移民項目經理馮弘美（Hong Mei Pang）指出，ICE與聯邦調查局（FBI）可跳過地方警力來執法，而許多綠卡持有者也擔心自己使用白卡福利而遭到政府揪出來，或是因有過不良紀錄而擔心ICE找上門。舊金山移民法律及教育網絡經理瑪麗塞拉（Marisela Esparza）就認為，「所有移民都有風險」。