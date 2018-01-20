醉爸喝多躺路邊 留3歲兒寒冬中獨坐吹風

2018-01-20 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江金華市，一父親帶著3歲兒子在寒冬中出門喝酒，自己卻喝到醉倒在路邊，留著兒子坐在一旁不知所措。所幸這對父子獲巡邏的警方幫助，兩人無危險或財物損失。

綜合報導，據中國浙江金華市交通警察官方17日的微博消息，當地民警在當天傍晚巡邏時，在路邊發現一對父子，父親酒醉倒臥在人行道上，留著3歲的兒子坐在一邊，在寒冬中毫無遮掩的吹風。據報，父親是帶著兒子去喝酒，但喝多後無法顧及兒子，在路邊醉倒。

所幸民警見狀後立即上前以食物安撫男童，並叫醒酒醉的父親。父子兩人皆無大礙。