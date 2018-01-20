美國這醫院好惡劣 她僅穿病人服在寒冬中被踢出門...

罹患精神疾病的芮貝卡在寒冬中遭醫院強趕出門，引發輿論譁然。（擷取自臉書）

2018-01-20 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州1名患有精神疾病的22歲女病患，在酷寒天氣下遭醫院踢出大門，當時她全身僅著單薄衣物並在街上瑟縮發抖，被路人發現報警後整起事件才曝了光，引發輿論譁然。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月9日晚上，巴爾的摩男子巴拉卡（Imamu Baraka）在當地一所醫院門外，驚見穿著單薄病人服的女病患芮貝卡（Rebecca）單獨遭遺棄路旁，當時天氣十分寒冷，氣溫僅剩下華氏37度（約攝氏2.7度），被發現時芮被卡疑已受寒許久，不僅步履蹣跚，甚至還蜷縮在路旁不停乾嘔。

目睹此事的巴拉卡十分氣憤，立刻將過程錄下PO網並報警求援，引發社會關注。芮貝卡的母親表示，事發當晚她找不到女兒，院方也沒有通知，一直到看了網路上的影片才知道寶貝女兒被這樣對待。

芮貝卡的母親指出，女兒從16歲就開始與精神疾病搏鬥，事發當天芮貝卡前往醫院求診，但院方人員以為她沒有保險，便將她趕了出來，然而，事實上芮貝卡是有保險的。

面對排山倒海而來的輿論撻伐，馬里蘭大學醫療中心負責人坦承有極大疏失，承諾會交由獨立第三方機構對此次事件進行調查，相關失職人員必會遭到嚴懲，並改善現有機制，以防未來再有類似事件發生。

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