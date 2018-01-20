「全面二孩」政策無效？中國去年出生人口仍下滑...

中國於2016年起實施「全面二孩」政策，但2017年中國出生人口數卻比2016年還少。（資料圖，路透社）

2018-01-20 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國於2016年起實施「全面二孩」政策，終結自1979年實行的一胎化政策，然而據中國國家統計局於18日公布的數據指出，2017年中國出生人口數為1723萬人，比2016年的1786萬人還少，當局認為原因是社經因素影響生育觀念。

據《法新社》報導，擁有14億人口的中國，由於開始面臨高齡化與勞動人口減少等問題，於2015年開始逐步讓一胎化政策退場，並在2016年元旦全面推行「全面二孩」政策，出生人口順利提高，然而實施全面二孩政策才第二年，2017年全年出生人口、出生率均比2016年還低。當局宣稱是因為育齡女性人數減少、婚育年齡推遲等綜合因素。

中國國家衛生和計劃生育委員會（NHFPC）的相關人士指出，雖說2017的出生人口比前言還低，但數字還是「比較高的程度」，認為原因可能是女性人口減少、晚婚、高齡生產、養育成本高、托育服務短缺或女性職業發展壓力大等，影響生育觀念最大的是「經濟社會因素」。

報導指出，雖說數據指出2017年出生人口低於前年，但已經有一個小孩的夫妻再生一胎的比率，從前年的5%上升到51%。