第一次知道有暖氣 冰花男孩驚呼很神奇！

王福滿因一張頭髮沾滿白雪的照片爆紅，被封「冰花男孩」。（圖翻攝自微博）

2018-01-20 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南一名8歲貧困小學生王福滿，因一張頭髮沾滿白雪的照片爆紅，被封「冰花男孩」。王童一直有個心願，便是前往北京旅遊。近日，在眾人的協助下，王童終於「圓夢」，驚呼「第一次知道有暖氣，覺得很神奇」。

《新京報》報導，王福滿、10歲胞姊王福美與父親王剛奎，昨下午抵達北京。王童表示，「知道終於可以來北京，覺得特別高興。想來北京看一看天安門、公安大學，因為我一直很想當警察，所以很期待接下來幾天」。

報導指出，王福滿指出，自己心目中的北京，是天安門廣場、故宮與長城，但實地造訪發現，「很多高樓大廈、很現代化，跟之前想得不一樣」。王童解釋，「在老家，晚上要用木炭取暖，在北京不用燒柴，屋子就很暖和，只要穿一件衣服就可以了，我也是第一次知道有暖氣，覺得很神奇」。

報導提到，王福滿提到，來到北京，除了四處瀏覽，「還想知道北京的孩子，是怎麼上學的，是不是也要走很長的路」。王剛奎也期盼，「如果有可能的話，希望找一個願意收留的好學校，幫助孩子讀書」，不一定要在北京，只要能好好照顧他，上學不必受凍即可。

報導引述，王剛奎透露，這次是全家首度長途旅行，孩子們非常期待，一大早就起床收拾行李，興奮不已。連平時不多話的女兒，都嘰嘰喳喳講個不停，分享她想像中的北京模樣。兒子則是一路上暈車沒力氣，但上了飛機卻突然「大復活」，緊靠窗邊觀看雲海景觀。

報導提及，王剛奎說，抵達北京後，一起去用餐。王福滿第一次吃烤鴨，吃了很多，還跟自己與姊姊聊天，他忍不住感嘆，「印象中，這是一家人第一次說這麼多話」。