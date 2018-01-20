南韓冬奧滑雪隊 擬赴北韓「唯一滑雪度假村」訓練

南韓將於下週派出代表團，前往北韓2013年建成的馬息嶺滑雪度假村，考察是否派南韓奧運滑雪代表隊到此地訓練。圖為南韓滑雪選手榮東鉉（Jung Donghyun）。（美聯社）

2018-01-20 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕兩韓陸續商定北韓參加平昌冬奧的各項事宜，南韓將於下週派出代表團，前往北韓2013年建成的馬息嶺滑雪度假村，考察是否派南韓奧運滑雪代表隊前往訓練。

綜合外電報導，據最新一輪北韓參加平昌冬奧事宜商議結果，北韓將參與花式滑冰、高山滑雪、越野滑雪和女子曲棍球項目。南韓昨（19）日表示，考慮派南韓的滑雪隊至北韓馬息嶺滑雪度假村，和北韓的滑雪選手一起訓練。在正式派出滑雪隊前，南韓會派代表團於下週二（23日）前往馬息嶺滑雪度假村展開2至3天的考察。馬息嶺滑雪度假為北韓唯一的旅遊滑雪場。

由於馬息嶺滑雪度假村被視為北韓領導人金正恩的重要政績之一，有南韓反對人士質疑，這一做法只會提升北韓形象。南韓統一部官員則回應，「這個點子提出的基礎，在於首爾當局對『和平奧運』的期望，此舉有助於增進兩韓間的交流，紓解韓半島的衝突」。南韓總統文在寅也曾說明，「如果能讓平昌奧運成為『和平奧運』，將可以創造促進兩韓互動的機會」。文在寅希望，透過由冬奧展開的兩韓會談，最終有可能解決北韓核武問題。

但南韓一系列與北韓合作的決議，並不完全被南韓民眾接受，有民調顯示，文在寅的民調於兩韓決定合組女子曲棍球隊後下滑。南韓女子曲棍球國家隊球員也反對與不認識的北韓人在冬奧組聯隊。另有49．9％的南韓人，反對兩韓在冬奧開幕式共舉朝鮮半島旗入場。