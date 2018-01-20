強國這個地方超亂 公公娶兒媳、舅媽嫁外甥

2018-01-20 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南長沙市的開福區，日前出現大批居民「閃結閃離（婚）」現象，且締結婚姻關係的對象十分奇特，比如兒媳嫁公公、外甥娶舅媽等。一查發現，原來背後真相，與錢脫不了干係。

綜合媒體報導，開福區從去年開始進行都更拆遷，官方並公告拆遷的現金補償費，為每人可拿到人民幣14萬元（新台幣約64萬元），並答應重建完成後，每人可以人民幣9.5萬元（新台幣約43萬元）低價購入；老年人還能獲得人民幣1000至1200元（新台幣約4581至5498元）額外補助。

報導指出，楊姓居民表示，自己一家老小共6人，即可領取約人民幣100萬元補償金，還能買6套房。不過，他也抱怨，政府並沒考慮到年輕人的收入問題，買了房卻沒錢裝修。另一位李姓居民則透露，有部分村民不願配合施政，竟動歪腦筋搞「假結婚假離婚」。

報導提到，楊姓居民解釋，「你想想，原本只有夫妻兩人，離婚後丈夫再娶一個，妻子再嫁一個，家裡就可以多出兩個人來，就可以多領兩個14萬、多買兩套房」；或是戶籍不在村內的兒媳，離婚後立刻嫁給公公，「前夫」則另娶戶籍在外地的舅媽。只要戶籍多1人，就有機會提高請領補償的額度。

報導引述，拆遷消息曝光後，當地周邊房價迅速攀升，不少原住戶認為，裝修完後再轉賣出去，一定可以「翻好幾倍」。據悉，這樣的荒唐行徑，雖已成公開的秘密，但居民稱這是「家醜」，拒絕談論細節。事後官方調閱相關資料，約談逾百人，證實至少有40戶試圖以不正當方式，取得補助款，另有5戶明顯違背人倫常理，甚至有7名共產黨員，不甩中共總書記肅貪措施，抱持僥倖心態涉入其中。