掌握媒體生死！臉書將採用戶評價決定新聞曝光度

祖克柏今日宣布，為確保新聞的品質與可信度，未來將開放用戶對媒體評分。（路透）

2018-01-20 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）日前宣布，為了讓臉書回歸初衷，將減少商業訊息、媒體新聞出現的頻率，此話一處引發市場震盪。祖克柏今日進一步說明，有鑑於新聞仍是大家獲取資訊、引發討論的重要管道，因此，未來將會獨厚受使用者信賴的媒體，提高其曝光度。

祖克柏今日在臉書上寫道，在決定要改變臉書的運算模式後，接收新聞的比率將從5%降至4%，是一個非常重大的改變。

但他認為，新聞仍是引發大眾對議題關注、討論的重要媒介，因此，臉書今年要做出的第二個重大改變，即是為確保臉書用戶能看到高品質的新聞，遂要求團隊將新聞的可信度、教育性、公益性及本土性視為第一優先。

祖克柏說明，他們未來將會讓用戶對新聞媒體評分，先是確認用戶是否知道他們所看到的新聞來源為何，如果知道，就再詢問用戶是否「信任」這個來源，而臉書也將排除那些不被認識的來源，僅輸出受到信賴的訊息給大眾。

祖克柏說，這並不會影響用戶在臉書上接受到的新聞量，而是只會做出平衡，讓用戶所接收到的新聞訊息，其來源是經過廣泛認可的。

祖克柏強調，接連的重大變動，都是希望用戶在使用臉書時所花費的時間更具意義，即是加強與親友的互動、參與他們的生活，並且在閱覽新聞時，確保自己所接收到的資訊都是出自可信賴的來源。