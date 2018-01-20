強國人又崩潰！萬豪酒店將台灣城市列為日本

有網友發現，萬豪酒店的英文、日文網站，將台灣城市都劃入日本。（圖擷取自PTT）

2018-01-20 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕跨國酒店「萬豪國際（Marriott International）」，日前將寄給其中國會員的問卷中，把台灣、香港、澳門和西藏均列為「國家」，遭到中國媒體追殺，中國官方還將萬豪集團的中文網站和中文版APP關閉1週。有網友發現，萬豪酒店的英文、日文網站，將台灣城市都劃入日本領土。萬豪目前對此尚未回應，網友也發現網站已更改。

中國《觀察者網》報導，萬豪中文網站維護期間，有網友發現，只要在萬豪英文版網站頁面輸入「台」字，下拉的菜單就會出現台灣的「台中市」、「台南市」和「台東（縣）」，這些城市都被標明屬於日本，而萬豪英文網站也是如此情形。

萬豪將台灣城市劃給日本，引起中國網友群起憤怒，「那就沒有什麼好說的了，祝萬豪原地爆炸」、「這是真不想在中國混了」、「萬豪這是一次沒死，決定再做一次大的」、「這不查封，等著一起過年」、「剛剛我試過了，是真的」。

PTT網友也發現萬豪將台灣城市劃給日本的情形，「這酒店背景是不是很硬啊，敢這樣搞」、、「我現在是日本人了嗎」、「萬豪酒店真會玩兒」、「這飯店太有梗了，這招氣死無賴強啊」、「這真的超級故意的」。但目前萬豪已經將網站更改，「台中市」、「台南市」和「台東縣」仍歸屬「台灣」。

中國官方11日以萬豪涉嫌違反中國「網路安全法」及「廣告法」為由，對萬豪中文網站及手機APP上發布所有訊息展開全面檢查，並強制萬豪撤下相關內容，約談萬豪在上海和亞太區負責人。萬豪酒店總裁蘇安勵（Arne Sorenson）也在12日PO文道歉，指將積極整頓內部，配合中國政府調查。

有網友發現，只要在萬豪版網站頁面輸入「台」字，下拉的菜單就會出現台灣的「台中市」、「台南市」和「台東（縣）」，這些城市都被標明屬於日本。（圖擷取自微博）

萬豪將台灣城市劃給日本，引起中國網友群起憤怒。（圖擷取自微博）